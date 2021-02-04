Загреб, , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 3 февраля в беседе с председателем Европейского парламента Дэвидом Сассоли осудил визит четырех итальянских депутатов на «зелёную» границу Хорватии, добавив, что они хотели тем самым устроить провокацию. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Пленкович заявил, что речь идет о частном визите четырех депутатов, которые хотели «устроить провокацию и подорвать международный имидж Хорватии, проявив неуважение к ее законам и учреждениям».

В беседе по видеосвязи он сообщил Сассоли, что Хорватия через дипломатические каналы предупредила депутатов, что они не могут произвольно пересечь границу там, где это запрещено, и призвала их перейти границу законным образом через официальный пограничный пункт, но этим требованием они, по его словам, пренебрегли.

Четыре депутата Европарламента — Пиетро Бартоло, Алесанда Морети, Пьер Франческо Mайорино и Брандо Бенефеи — в выходные прибыли на границу между Боснией и Герцеговиной и Хорватией, чтобы выяснить, как Загреб относится к мигрантам, но хорватская полиция без объяснений воспрепятствовала их переходам.