Минск, , 12:45 — REGNUM Информация о том, что работа по введению единой валюты России и Белоруссии якобы возобновлена в ускоренном темпе, не соответствует действительности. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе белорусского Национального банка.

«Грубо состряпали очередной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе отметили, что в настоящее время не проводится предметных обсуждений на тему о единой валюте и едином эмиссионном центре двух стран.

При этом ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой «абсолютно надежные источники» в нацбанке Белоруссии о том, что российская и белорусская сторона снова начали активную работу по подписанию дорожной карты о введении единой валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что правительство Российской Федерации приняло решение восстановить пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией