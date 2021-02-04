Сеул, , 12:34 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 4 февраля встречу с послом Германии в Южной Корее Майклом Райффенстюэлем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

По их словам, в рамках встречи представители двух стран обсудили совместные усилия по углублению двусторонних связей, а также вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата.

Известно, что посол также подтвердил намерения Берлина поддержать Сеул в вопросах установления мира на Корейском полуострове.

Стороны договорились продолжить общение на правительственном уровне, ослабив ограничения на деловые поездки граждан двух стран при условии, что поездки не создадут препятствий в борьбе с пандемией.