Брюссель, 4 февраля 2021, 12:30 — REGNUM Совет Европы (СЕ) внимательно следит за введением властями Украины санкций в отношении телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Об этом 4 февраля заявил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
«Свобода СМИ и плюрализм СМИ — важнейшие компоненты демократии. Мы внимательно следим за ситуацией», — цитирует его РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политсила будет инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского из-за систематических грубых нарушений главой государства норм Конституции Украины, в том числе и незаконным введением санкций в отношении члена ОПЗЖ Тараса Козака и запретом на вещание трем оппозиционным телеканалам — «112 Украина», ZIK и NewsOne.
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