Москва, , 12:22 — REGNUM Запад проиграл, когда суд вынес решение по делу блогера Алексея Навального, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Заканчивайте вашу игру, господа с Запада, Россия вновь победила. Вы проиграли 2 февраля, когда было вынесено решение по Навальному, точно также как 2 февраля 1943 года вы проиграли Сталинградскую битву. То был перелом в большой войне, а теперь мы нанесли вам поражение в идеологической битве. Позор вам!» — отметил Жириновский в ТГ-канале.

«Господа, вы проиграли: ставили на Явлинского, Немцова, Ходорковского, теперь на Навального, завтра на Гудкова. Но всё это проигрышные карты. Вы вновь и вновь забываете, кто освободил Европу от орд Чингисхана, кто брал Париж при Наполеоне, кто освобождал Берлин. Вы не хотите сделать правильных исторических выводов», — подчеркнул парламентарий.

Он призвал Европу и США прекратить возню против России.

«Возьмите, наконец, себя в руки, прекратите вашу возню против величайшего государства в мире. Мы никого не завоёвывали, не покоряли и не унижали, а вы всё это делали. Все колонии в мире, революции и войны — вами организованы и проплачены. К вам ненависть всего человечества и восторг от России», — отметил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, шесть американских сенаторов внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций в отношении ряда чиновников из России в связи с ситуацией с Навальным.