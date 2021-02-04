Киев, , 12:18 — REGNUM Власти Канады поддерживают решение Киева о введении санкций в отношении телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба канадского посольства в украинской столице.

В сообщении уточняется, что Канада признает те вызовы, с которыми Украина сталкивается «в гибридной войне против нее».

«Мы поддерживаем использование Украиной законных механизмов для сохранения суверенитета, а также сохранение свободы СМИ», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за решением президента Украины Владимира Зеленского закрыть ряд украинских телеканалов, с помощью которого он намерен зачистить информационное и политическое вещание, стоят США.