Москва, , 12:25 — REGNUM Двустороннее сотрудничество России со странами — участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области мирного атома было темой встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Росатома Алексея Лихачёва. Они обсудили развитие такого сотрудничества, сообщает 4 февраля пресс-служба правительства.

Так, Росатом строит первую атомную электростанцию (АЭС) в Белоруссии. Под первую АЭС в Узбекистане выбрана перспективная площадка, проект сооружения станции запущен.

С Арменией Росатом сотрудничает по вопросу продления сроков эксплуатации АЭС под Мецамором. С Казахстаном реализуется комплексная программа сотрудничества в области атомной энергетики, ряд совместных предприятий работают в сфере добычи природного урана.

«В Киргизии успешно выполняются задачи по приведению в безопасное состояние бывших уранодобывающих предприятий. Для этого была разработана межгосударственная целевая программа», — говорится в сообщении правительства.

Уровень сотрудничества в атомной сфере на пространстве СНГ, отметил Лихачёв, может стать ступенью к качественно новому уровню интеграции. Большой потенциал есть у развития атомной отрасли в рамках ЕАЭС.

Мишустин высоко оценил работу Росатома, отметив в числе прочего создание судов и плавучей теплоэлектростанции, а также международную деятельность госкорпорации — активнейшую работу в 12 странах. Глава правительства предложил построить дальнейшие планы развития.

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