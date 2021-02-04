Элиста, , 12:01 — REGNUM Сергей Антонов добровольно покинул пост заместителя министра сельского хозяйства Республики Калмыкия. Об этом сообщается в распоряжении главы республики Бату Хасикова.

«Освободить его [Сергея Антонова] от замещаемой должности и уволить с государственной гражданской службы Республики Калмыкия по инициативе гражданского служащего», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2020 года на должность министра сельского хозяйства Республики Калмыкия был назначен Максим Менкнасунов. На этом посту он сменил Санала Адьяева, утратившего доверие.

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