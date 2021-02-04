Киев, , 12:02 — REGNUM Первые аукционы по продаже тюрем на Украине запланированы на февраль 2021 года. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська 3 февраля в эфире «Украинского радио».

«Наверное, объявление о начале таких аукционов будет, примерно, через неделю, через две. То есть процесс уже начался, мы документы на приватизацию первой тюрьмы уже передали в Фонд госимущества в эту пятницу…» — рассказал он.

Министр добавил, что к концу марта уже будет понятно, у каких объектов будут покупатели, и сколько денег они заплатят.

Напомним, ранее Малюська рассказал, что на Украине готовится приватизация неиспользуемых тюрем. Если этот опыт окажется успешным, на Украине проведут оптимизацию и продадут ещё около десятка тюрем.

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