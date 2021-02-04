Чебоксары, , 11:59 — REGNUM У министра культуры в Чувашии появился новый заместитель. Пост занял 42-летний Георгий Богуславский, работавший директором детского парка. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 4 февраля, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Георгий Богуславский сменил на посту замминистра культуры, по делам национальностей и архивного дела Елену Чернову, которая была освобождена от должности 29 января. До этого он 13 лет руководил муниципальным автономным учреждением культуры «Чебоксарский городской детский парк им. космонавта А. Г. Николаева», который за эти годы расширился за счёт зооуголка.

Отметим, что у министра культуры — три заместителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии утверждены в должности вице-премьер Павел Данилов и министр информационной политики Кристина Майнина, которые работали в статусе исполняющих обязанности.