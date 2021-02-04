Киев, , 12:01 — REGNUM За решением президента Украины Владимира Зеленского закрыть ряд украинских телеканалов, с помощью которого он намерен зачистить информационное и политическое вещание, стоят США. Такое мнение 4 февраля высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью программе «Браты» на канале RT Россия.

По словам политика, Зеленскому было необходимо «зачистить информационное и политическое вещание», так как оно, по мнению Медведчука, серьезно мешало украинскому лидеру, «рассказывая правду и общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками».

«То, что в этом замешаны США и Вашингтон, я не сомневаюсь, потому что Вашингтон ввел внешнее управление с 2014 года. Оно удачно (в кавычках) развивалось при (бывшем президенте Украины Петре — ред.) Порошенко и было передано по наследству Зеленскому», — добавил он.

При этом Медведчук отметил, что, хотя многие раньше верили в то, что президент Зеленский «не станет реализовывать политику внешнего управления», последняя во время его правления «приобрела еще более ужасающие последствия и объемы» для Украины и ее народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее народный депутат Украины, член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак заявил, что, вводя санкции против трех наиболее рейтинговых телеканалов в стране, президент Владимир Зеленский понимал, что нарушает закон и Конституцию Украины.