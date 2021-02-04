Новосибирск, , 11:56 — REGNUM В Новосибирске в отставку подал начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Максим Леоненко. Его заявление об увольнении по собственному желанию уже подписал мэр Анатолий Локоть.

Эту информацию СМИ подтвердил пресс-секретарь градоначальника Глеб Черепанов.

При этом не уточняется, когда именно истекает срок полномочий Леоненко. Пока он находится на своём посту.

Отметим, что должность начальника управления Максим Леоненко занял в марте 2018 года.