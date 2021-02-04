Анкара, , 13:09 — REGNUM США обеспокоены задержанием студентов и демонстрантов во время протестов 1 февраля у Босфорского университета в Стамбуле. Об этом, как сообщает турецкое новостное агентство Haber7, заявил 4 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс на пресс-конференции.

Он произвольно увязал это с притеснением ЛГБТ в Турции и добавил, что «решительно осуждает разжигание ненависти в отношении сексуальных меньшинств».

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека также потребовал освобождения активистов, задержанных во время студенческих протестов в Стамбуле.

«Мы требуем немедленного освобождения студентов и протестующих, арестованных за участие в мирных демонстрациях, и призываем полицию прекратить применение чрезмерной силы», — указано в профиле верховного комиссара в социальной сети.

Напомним, что вечером 1 февраля турецкая полиция взяла в оцепление южный кампус Босфорского университета в Стамбуле, где проходили студенческие демонстрации против назначения профессора Мелиха Булу на пост нового ректора данного высшего учебного заведения.