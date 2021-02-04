Москва, , 11:59 — REGNUM Залог от бизнесменов из так называемого лондонского списка мог бы стать гарантией их возвращения в Россию, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом он заявил в опубликованном 4 февраля интервью ТАСС.

Залог фигуранты списка могли бы внести ещё до приезда в Россию в качестве обеспечения своего возвращения, пояснил он. Дело в том, что иногда бизнесмены выражают желание приехать, им дают зелёный свет, но они «пугаются и не приезжают».

Сумму залога определит российский суд, она должна быть адекватной. Её можно установить из анализа налоговой декларации, как некий процент от благосостояния бизнесмена, добавил Титов.

Он отметил, что готовы вернуться на родину из-за рубежа от семи до девяти фигурантов «лондонского списка», сейчас нужно согласовать порядок их приезда. Им инкриминируют экономические преступления.

«Вопрос не в том, какой ущерб он нанес своим контрагентам или государству по налогам. Он едет не получать полную индульгенцию, он едет, чтобы возобновилось следствие», — сказал Титов.

Как сообщало ИА REGNUM, «лондонский список» составили в 2018 году из бизнесменов, фигурирующих в уголовных делах и готовых вернуться в РФ под гарантии незаключения их под стражу. За прошедший период приехали в Россию 12 таких предпринимателей.

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