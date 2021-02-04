Джакарта, , 11:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял верительные грамоты новых послов семи дружественных стран, сообщает CNN Indonesia.

Глава государства принял верительные грамоты от послов Японии, Пакистана, Индии, Чехии, Румынии, Фиджи и Бангладеш.

На мероприятии в президентском дворце Джакарты присутствовали министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и секретарь кабинета министров Прамоно Анунг.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии на 18-м заседании министров стран-членов MIKTA призвала стороны к равному доступу к вакцинам от COVID-19.

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