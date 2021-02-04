Ростов, Ярославская область, , 11:40 — REGNUM В Ярославской области Дума Ростовского муниципального района на внеочередном заседании 4 февраля объявила конкурс по отбору кандидатур на должность районного главы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 февраля глава района Сергей Шокин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Сам Шокин внёс в районную думу проект решения о проведении конкурса на пост главы. Конкурс пройдёт 4 марта 2021 года. Нового начальника изберут депутаты Думы Ростовского района. Приём документов от соискателей продлится с 10 февраля по 3 марта. Обязанности руководителя временно исполняет заместитель главы Ахмет Хадзиев.

Ожидается, что Сергея Шокина сменит бывший глава Карабихского сельского поселения Ярославского района Андрей Шатский.

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