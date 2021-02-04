Москва, , 11:46 — REGNUM Законопроект сенаторов США об антироссийских санкциях из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным — это повод для давления на Москву и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства. Об этом глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил 4 февраля ТАСС.

Накануне представители Республиканской и Демократической партий США внесли в американский Конгресс законопроект, предусматривающий введение новых ограничений против России из-за замены для блогера условного наказания реальным сроком. Тем самым якобы было нарушено международное право. Авторы назвали документ «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность».

«Бряцание санкциями в этом случае — еще и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства, что, как должно быть хорошо известно конгрессменам и сенаторам, является нарушением базовых принципов, связанных с верховенством закона», — сказал Косачёв.

По его словам, американские конгрессмены не упускают ни одного повода для попытки надавить на РФ, хотя ситуация с Навальным — внутреннее российское дело, не имеющее никакого отношения к США.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля Навальный должен отбыть в колонии общего режима наказание по делу «Ив Роше». Он находится в СИЗО до вступления в силу судебного решения.

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