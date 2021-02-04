Киев, , 11:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших во время пожара в инфекционной больнице Запорожья. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба главы государства.

«Самое страшное, что эта трагедия случилась в больнице, вместе, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодой врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования», — сказано в сообщении.

Зеленский отметил, что государство будет исправлять ситуацию, чтобы предотвратить повторение подобного в будущем.

Читайте также: Увеличилось количество жертв пожара в доме престарелых на Украине

Президент Украины поручил министру здравоохранения и первому заместителю главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вылететь на место пожара.

Согласно распоряжению местных властей, 5 февраля объявлено в Запорожье днём траура.

Напомним, в результате пожара в одном из корпусов инфекционной больницы Запорожья погибли пациентки 91, 76 и 64 лет, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, а также 26-летняя врач.

А также: На Украине загорелся торговый центр

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине произошёл пожар в больнице