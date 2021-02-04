Банги, , 11:12 — REGNUM Правительственные войска Центрально-Африканской Республики (ЦАР) взяли под контроль стратегически важный город Боссембеле, сообщил в эфире радио Ndeke Luka премьер-министр страны Фирмин Нгребада.

«Наши вооруженные силы при поддержке союзников взяли город Боссембеле», — сказал он, подчеркнув, что войска ЦАР «как никогда полны решимости».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в ЦАР был объявлен режим ЧП в связи с действиями мятежных вооруженных формирований.

ЦАР — страна с почти пятимиллионным населением, больше, чем материковая Франция, Бельгия и Люксембург, вместе взятые, и богатая алмазами, лесом и золотом. Нынешняя борьба между коалицией ополченцев, с одной стороны, и национальной армией и ее сторонниками, с другой, была вызвана решением Конституционного суда о недопуске кандидатуры Бозизе на президентские выборы 27 декабря 2020 года.

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