Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики в 2017—2021 годах, сообщили в пресс-службе главы государства.

Указ главы государства предусматривает также ряд мер поддержки молодежи и здравоохранения.

В частности, для 200 молодых людей, набравших наибольшие баллы при поступлении в вузы, вводятся президентские гранты. Мирзиёев поручил внедрить практику предоставления образовательных кредитов семьям с двумя и более детьми.

Президент также поручил увеличить количество государственных грантов для высшего образования на 25%, а для девушек из нуждающихся семей — вдвое.

Кроме того, отменяется количественное ограничение на предоставление академического отпуска. Отменяется практика переобучения студентов, вернувшихся из академического отпуска.

Напомним, 2021 год в Узбекистане объявлен Годом поддержи молодежи и укрепления здоровья населения.