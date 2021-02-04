Киев, , 11:17 — REGNUM Украина может окончательно отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии, а также интегрировать свою электросеть в европейскую инфраструктуру к 2023 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 февраля в эфире украинского «Пятого канала».

«Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. Поэтому в критических ситуациях, с точки зрения обеспечения электроэнергией, происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединён», — рассказал он.

Кулеба сообщил, что чиновники из министерства энергетики Украины работают над приведением украинской электросистемы к европейским стандартам, и планируют завершить этот процесс не ранее 2023 года.

Напомним, с 1 февраля Украина возобновила импорт российской электроэнергии. Нехватка угля на тепловых станциях Украины может вывести из строя всю энергосистему страны.

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