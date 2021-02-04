Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Инструмент «санкций» будет снят с повестки дня только тогда, когда Россия сможет ответными санкциями наносить западным странам неприемлемый для них ущерб, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 февраля, комментируя внесение в Конгресс США очередного законопроекта о санкциях против России.

Как сообщалось ранее, авторы законопроекта заявили, что документ предусматривает «введение санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией».

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« Сам по себе тот факт, что в американский Конгресс внесён новый законопроект о санкциях против нашей страны, малозначим: в самих США трезвомыслящие люди давно признают, что возможности американского санкционного воздействия на Россию практически исчерпаны. Будут некие «новые санкции», будет некий ответ с нашей стороны, а жизнь дальше пойдёт своим чередом. При этом, конечно, надо понимать, что сам по себе инструмент «санкций» в качестве демонстрации политической позиции будет снят с повестки дня только тогда, когда наша страна сможет наносить западным странам ответными санкциями неприемлемый для них ущерб.

Хотел бы в связи с этим решением американских конгрессменов вернуться к самой истории с Алексеем Навальным. Она, как мы видим, активно разыгрывается США и их союзниками в целях вмешательства во внутреннюю политику России. В сегодняшней России немало проблем, у нас вопиющее социальное неравенство, экономика работает не так, как хотелось бы, политическая система заскорузлая, она не обеспечивает представительство интересов значительной части населения, много других известных проблем… Всё это так, и всё это надо исправлять, но я абсолютно не вижу в этом никакой возможной положительной роли Навального. Он что, всё это может исправить? Или хотя бы уже рассказал, как конкретно это сделает? Или всё это исправит та команда новых западных надсмотрщиков, которая на его плечах намерена вернуться в Россию?