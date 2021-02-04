Клинцы, Брянская область, , 11:14 — REGNUM Бывший глава Клинцовской городской администрации Фёдор Сушок вновь стал мэром муниципалитета. На должности заместителя он пробыл всего неделю, сообщает 4 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на сайте администрации.

27 января Фёдор Сушок досрочного сложил свои полномочия. Временно исполнять обязанности главы города депутаты назначили заместителя чиновника Ольгу Раввину. Сам бывший градоначальник с 28 января был принят на должность заместителя главы городской администрации.

3 февраля на внеочередной сессии Клинцовского городского Совета народных депутатов Ольга Раввина подала заявление о снятии с неё новых полномочий. Депутаты согласились, и врио главы города с 4 февраля вновь назначен Фёдор Сушок.

Чиновник впервые стал главой Клинцов в марте 2020 года.