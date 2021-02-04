Анкара, , 10:59 — REGNUM Турецкие власти приветствуют и поддерживают продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет. Об этом 4 февраля говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

«Мы приветствуем и поддерживаем решение Соединенных Штатов и Российской Федерации продлить Договор СНВ на пять лет», — говорится в сообщении, размещенном на сайте турецкого МИД.

Также указывается, что ограничивающий ядерные возможности России и США договор СНВ-3, имеет значение на глобальном уровне, в качестве последнего соглашения, которое обеспечивает стратегическую стабильность между двумя странами.

Кроме того, Аксой выразил надежду на то, что этот важный шаг будет способствовать усилиям по укреплению режима контроля над вооружениями и решению проблем глобальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Южной Кореи приветствует продление Россией и США Договора СНВ-3 на пятилетний срок.