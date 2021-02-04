Варшава, , 10:45 — REGNUM Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский провел телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джеком Салливаном 3 февраля. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По итогам переговоров, глава канцелярии польского президента сообщил журналистам, что «несмотря на смену американской администрации, приоритеты польско-американского сотрудничества не изменились».

»Это была первая возможность обсудить польско-американское сотрудничество на таком высоком уровне после перемен в Вашингтоне — вступления в должность нового президента Джо Байдена. Мы подтвердили, что у нас сохранится общая позиция по ключевым аспектам безопасности, по проекту «Троеморье» и по политике на восточном направлении», — добавил Щерский.

Он также отметил, что «американская администрация изменилась, но приоритеты остались прежними». «Советник президента Джо Байдена полностью подтвердил приверженность американской стороны продолжать наращивание военного сотрудничества с Польшей», — добавил польский чиновник.

«Мы также много говорили об энергетическом сотрудничестве в контексте изменений климата. Признаюсь, это для нас новая сторона отношений. Новая американская администрация очень сосредоточена на трансформации энергетики, и в этом у нас тоже есть место для сотрудничества», — заключил Щерский.