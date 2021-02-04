Тегеран, , 10:48 — REGNUM Сотрудники посольства Южной Кореи в Иране встретились с членами экипажа нефтяного танкера, освобождённых накануне. Об этом 4 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, встреча проходила на борту судна, стоящего на якоре в порту Шахид-Раджаи на протяжении двух часов.

Известно, что встреча состоялась на следующий день после того, как Тегеран обещал освободить членов экипажа южнокорейского танкера, захваченного 4 января в Ормузском проливе, за исключением капитана.

По мнению иранской стороны, капитан должен оставаться на судне в целях поддержания его жизнеобеспечения. Однако представители компании-оператора судна сообщили, что одному человеку не под силу справиться с данной задачей, а одиннадцати гражданам Мьянмы, являющимися членами экипажа южнокорейского танкера, будет сложно вернуться в страну из-за военного переворота.

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