Киев, 4 февраля 2021, 10:27 — REGNUM Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение властей Украины лишить лицензий оппозиционные телеканалы Zik, NewsOne и 112.ua. Об этом дипломат написала 4 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.
Посол также поддержала высказывания Зеленского на тему защиты свободы слова и плюрализма мнений на Украине.
Напомним, ранее посольство США одобрило закрытие трёх украинских телеканалов.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что не будет закрывать другие телеканалы, в то же время глава совет нацбезопасности Украины Алексей Данилов сказал, что в стране ещё остались СМИ с «антиукраинской повесткой», которые в будущем могут закрыть.
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