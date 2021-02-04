Киев, , 10:27 — REGNUM Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение властей Украины лишить лицензий оппозиционные телеканалы Zik, NewsOne и 112.ua. Об этом дипломат написала 4 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я приветствую смелые действия президента [Украины] Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине», — сообщила Симмонс.

Посол также поддержала высказывания Зеленского на тему защиты свободы слова и плюрализма мнений на Украине.

Напомним, ранее посольство США одобрило закрытие трёх украинских телеканалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что не будет закрывать другие телеканалы, в то же время глава совет нацбезопасности Украины Алексей Данилов сказал, что в стране ещё остались СМИ с «антиукраинской повесткой», которые в будущем могут закрыть.

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