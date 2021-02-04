Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Профессиональный диалог с Россией и Китаем по военной деятельности в околоземном пространстве необходим Соединённым Штатам, считает командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд. Об этом он заявил 3 февраля в ходе интернет-брифинга для журналистов.

По его словам, впервые за долгое время между Космическими силами США и российской стороной состоялись переговоры, касавшиеся недавнего выведения российского спутника на орбиту рядом с американским аппаратом. Аппарат РФ, «который маневрировал близ» американского спутника, пояснил генерал, это «оружейная система, предназначенная для кинетического уничтожения американских спутников на низкой околоземной орбите».

Переговоры прошли хорошо, констатировал Реймонд и подтвердил, что хотел бы продолжения подобных дискуссий. При этом он не стал уточнять, будет ли военный космос одной из областей для регулярных переговоров Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.

Генерал подчеркнул, что хотел бы видеть дальнейшие обсуждения и с Россией, и с Китаем по нормам поведения в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, Космические силы США учредили в декабре 2019 года.

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