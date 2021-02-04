Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Власти США предъявили обвинение ещё одному члену ультраправого движения «Гордые парни» (Proud Boys) за участие в беспорядках на Капитолийском холме. Соответствующее заявление опубликовано 3 февраля на сайте американского минюста.

По данным ведомства, 30-летнему Итану Нордину инкриминируют препятствование судебному процессу, пособничество и подстрекательство к совершению преступления, а также насильственное проникновение на территорию Капитолия и нарушение общественного порядка.

За первое из этих преступлений радикалу грозит до 20 лет тюрьмы, за второе — до десяти лет, за третье — до года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США задержали лидеров движения Proud Boys Энрике Таррио и Джозефа Биггса.

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