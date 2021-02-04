Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Взлетно-посадочная площадка для вертолетов, которая была построена в гольф-клубе поместья Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) во время пребывания его на посту президента США, в скором времени будет убрана. Об этом 4 февраля сообщает газета The Hill.

По данным журналистов издания, на текущей неделе получено разрешение на проведение соответствующих работ. При этом срок их выполнения пока неизвестен, однако известна стоимость — $15 тыс.

В то же время, как отмечает издание, вертолетная площадка будет убрана не потому, что Трампа преследуют за «противоречивые действия» во время пребывания его на посту американского лидера, а из-за того, что так пожелали члены клуба.

Как указал представитель местной администрации Керк Блоуин, данная площадка сразу рассматривалась в качестве временного сооружения на время пребывания Трампа посту президента США.

«Похоже, что в СМИ это представляется более скандальным, чем является на самом деле. Они (представители клуба) никогда и не предлагали ее (площадку) сохранить», — приводит его слова газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники администрации нового президента США Джо Байдена проводят в Конгрессе с законодателями страны обсуждение возможности увеличения расходов на кибербезопасность из-за масштабной хакерской атаки на американские правительственные ведомства.