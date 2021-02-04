Киев, , 09:47 — REGNUM Генеральный продюсер украинского оппозиционного телеканала «НАШ» Евгений Дудник заявил об уходе с должности. Об этом он написал 3 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Дудник не указал конкретные причины, побудившие его принять такое решение, написав, что «не может переступить через себя», через «порядочность и самоуважение».

Отметим, что 4 февраля 2021 года ряд украинских неонацистских организаций намерены провести митинг возле студии телеканала «НАШ» под лозунгом «Добьём гнид!». Целью радикалов является закрытие оппозиционного телеканала, принадлежащего бывшему депутату Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгению Мураеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет закрывать другие оппозиционные СМИ, ограничившись телеканалами NewsOne, 112.ua и Zik.

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