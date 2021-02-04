Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Сотрудники администрации нового президента США Джо Байдена проводят в Конгрессе с законодателями страны обсуждение возможности увеличения расходов на кибербезопасность из-за масштабной хакерской атаки на американские правительственные ведомства. Об этом 4 февраля сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в эфире телекомпании CNN.

Кибервойска США

«К сожалению, ничто так не подталкивает к срочным и решительным мерам, как неблагоприятные события», — сказал он, добавив, что такого рода событием стала «тщательно продуманная кибератака на компанию SolarWinds».

Также Майоркас уточнил, что в данный момент сотрудники новой американской администрации и законодатели страны в Конгрессе «выясняют, какие дополнительные средства могут быть направлены на обеспечение безопасности» инфраструктуры и компьютерных систем правительства США ввиду указанной хакерской атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре минувшего года американские спецслужбы заявили, что на компьютерные сети федерального правительства США была произведена серьезная хакерская атака.