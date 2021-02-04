Тбилиси, , 09:23 — REGNUM Политическим силам Грузии для спасения страны нужно прекратить конфликты и объединиться вокруг общих ценностей. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе 3 февраля на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению политика, в Грузии высокий уровень безработицы, много голодающих детей, предательство в политике и жители покидают страну. Хазарадзе заявил, что Грузия «исчезает с геополитической карты».

«Как выжить? Все конфликтующие политические силы должны договориться об основных принципах и ценностях! Грузинский дух, традиция, культура должны лежать в основе всего. Нужно провести внеочередные парламентские выборы, реформировать суд, создать мощную экономическую программу, вернуть стране её функцию, мобилизовать все интеллектуальные силы, гражданское общество, а также должно произойти большое национальное примирение», — написал Хазарадзе.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. Они требуют провести повторные выборы, но в правящей партии «Грузинская мечта» согласны это сделать, только если в ходе расследования будет доказан хотя бы 1% нарушений.

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