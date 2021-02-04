Киев, , 09:13 — REGNUM Лишение лицензии трёх оппозиционных телеканалов на Украине не коснётся других СМИ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителями украинснких телеканалов, сообщила 3 февраля пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что лишение лицензий телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne якобы обосновано финансированием их из России, а также сотрудничеством с «террористическими организациями».

«Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу», — сказал он.

В свою очередь, руководители других телеканалов поддержали решение закрыть оппозиционные СМИ.

Отметим, что ни Зеленский, ни правоохранительные органы Украины не представили никаких доказательств финансирования закрытых телеканалов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в стране остались телеканалы с «антиукраинской повесткой», и они в будущем тоже могут быть закрыты.

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