Сеул, , 09:08 — REGNUM Правительство Южной Кореи приветствует продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пятилетний срок. Об этом 4 февраля сообщается в заявлении МИД Республики Корея.

«Наше правительство приветствует продление на пять лет договора СНВ-3 (New START) между правительствами России и США. Наше правительство считает, что этот договор усиливает систему нераспространения ядерного оружия, основанную на Договоре о нераспространении ядерного оружия (NPT), и содействует международному миру и безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что власти Южной Кореи также ждут прогресса в вопросе обсуждения системы сдерживания вооружений, которая соответствует новой среде международной безопасности на базе ДСНВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Япония поприветствовала продление договора о СНВ-3 еще на пять лет.