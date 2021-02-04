Тбилиси, , 08:59 — REGNUM В Грузии нет предпосылок для революции, а представителям оппозиции предоставлена возможность участвовать в расследовании нарушений на парламентских выборах. Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 3 февраля сделал депутат парламента страны от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа.

«Вы знаете, мы сказали им, что если оппозиция докажет фальсификацию выборов в пользу «Грузинской мечты» хотя бы на 1%, мы готовы заново назначить избирательный марафон, — сказал депутат журналистам. — Революция исключена. Для этого не существует оснований, да и никто не поддержит это».

Заркуа также призвал представителей оппозиции в первую очередь беспокоиться об интересах государства, а личные интересы и обиды отодвинуть на второй план.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подало заявления о сложении полномочий. На предложение от правящей партии принять участие в расследовании нарушений на выборах в оппозиции не откликнулись.

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