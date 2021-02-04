Москва, , 08:38 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдёт 5 февраля в Алма-Ате (Казахстан). Об этом сообщили в аппарате российского правительства.

«Главы правительств планируют рассмотреть широкий круг вопросов интеграционной повестки дня, касающихся функционирования внутреннего рынка союза», — сообщили в аппарате правительства РФ.

Особое внимание на заседании предполагается уделить в том числе тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым проекты, которые банк реализует на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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