Владикавказ, , 08:36 — REGNUM В правительстве Северной Осетии произошли кадровые изменения. Свой пост покинул министр строительства и архитектуры Артур Тотиков. Указ о его освобождении от должности подписал накануне, 3 февраля, глава республики Вячеслав Битаров.

По данным источника в правительстве, Тотиков написал заявление об уходе по собственному желанию. Обязанности главы минстроя будет временно исполнять заместитель министра Константин Моргоев, пишет «15-й Регион».

Напомним, на должность министра строительства Артур Тотиков был назначен два года назад — 31 декабря 2019 года. До этого он работал на руководящих должностях ряда строительных компаний региона.

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