Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Американский президент Джо Байден провел с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Мьянме. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Белого дома.

«Они договорились работать вместе, бок о бок с другими союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных в перевороте в Мьянме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что стороны также обсудили направления совместной работы США и Австралии в решении вопросов глобального и регионального уровня, включая «Китай, борьбу с пандемией и изменение климата».

Как передавало ИА REGNUM, ранее австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что власти Австралии заключили контракт о приобретении еще 10 млн доз вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer.