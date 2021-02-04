Сеул, , 08:31 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл с главой Белого дома Джозефом Байденом телефонный разговор. Об этом южнокорейский лидер сообщил 4 февраля на своей странице в Twitter.

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Мун Чжэ Ин уточнил, что в ходе этого «замечательного разговора» он «приветствовал «возвращение Америки в разгар растущих глобальных проблем, таких как COVID-19, изменение климата и экономическая поляризация».

«Президент Байден и я пообещали продолжить укрепление альянса между Республикой Корея и США, альянса, который основан на общих ценностях. Мы всегда будем вместе работать во имя мира на Корейском полуострове и решать глобальные проблемы» — подчеркнул южнокорейский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию на Корейском полуострове на днях также обсуждали представители США и Южной Кореи. Видеовстреча председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи Вон Ин Чхоля с главой Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли состоялась 2 февраля. В рамках встречи стороны договорились разработать комбинированную оборонительную позицию на основе крепкого альянса между странами.

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