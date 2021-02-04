Сеул, , 08:28 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 1 по 3 февраля среди 1511 человек старше 18 лет, уровень поддержки политики президента Южной Коре Мун Чжэ Ина упал на 3,5%, до 39%.

Не одобряют деятельность главы государства 56,6% респондентов, что на 3,8% больше, чем неделю назад.

Уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа» вырос на 2,6%, до 32,3%, а правящей Демократической партии «Тобуро», напротив, упал на 1,8%, до 30,6%.

Между тем, уровень поддержки Открытой демократической партии составил 6,8%, Народной партии — 6,3%, партии Справедливости — 4,5%.