Нижневартовск, Югра, , 08:17 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) учитель Александр Королёв потребовал убрать из школы портрет генералиссимуса Иосифа Сталина, который стоит первым в ряду на плакате «Маршалы Победы». Об инициативе он сообщает на своих страницах в социальных сетях.

Screenshot Vk.com/idalexander.korolev

Александр Королёв называет Иосифа Сталина «преступником, убийцей и палачом, ничем не лучше Гитлера».

«После того, как я разместил пост о Сталине, висящем на стене в школе, где я работаю учителем английского, со мной провела беседу администрация школы. Мой пост, по мнению администрации, просто попытка хайпануть. Но именно с патриотических позиций и неприемлемо прославлять инициатора геноцида русского народа. Это как прославление Гитлера в израильской школе. Или младотюрков в армянской», — считает молодой учитель из Югры.

Сейчас Александр развивает тему неприятия Сталина, выступая в местных СМИ, где развернулась дискуссия по данному вопросу. Мнения жителей Нижневартовска разделились. У Александра Королёва есть как сторонники, которые его всячески поддерживают, так и противники, которые называют его «провокатором».