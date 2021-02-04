Симферополь, , 07:51 — REGNUM Банальным шантажом назвали в государственном совете (парламенте) Крыма санкции киевских властей в отношении некоторых зарубежных авиакомпаний, выполнявших полёты на полуостров.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что в Киеве руководствуются бессилием и злобой, вводя санкции.

«Расчёт киевских шантажистов предельно ясен: поиметь от иностранных перевозчиков выгоду», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, Украина и дальше будет нести экономические потери ввиду недальновидности решений, принимаемых руководством страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новые «санкции» Киева коснулись авиакомпании из Молдавии JET4U S.R.L. и из Португалии — JET4U LDA, которые выполняли полёты в Крым.

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