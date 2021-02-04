Дамаск, , 07:51 — REGNUM Армия обороны Израиля не стала комментировать ракетный удар по территории Сирии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», — приводит ее слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские СМИ заявили о ракетном ударе со стороны Израиля по военным объектам на юге Сирии. По их данным, под обстрел попали объекты сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. Сведений о пострадавших не поступало.

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