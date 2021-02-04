Скопье, , 19:48 — REGNUM Лидер македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) Християн Мицкоски 3 февраля заявил, что закон о переписи был принят парламентом без достижения консенсуса между властью и оппозицией, и поэтому его партия запустила инициативу с требованием его отмены.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Мицкоски подчеркнул, что решение о проведении переписи в апреле 2021 года является неразумным в условиях пандемии и потребовал переноса на 2022 год или в режим онлайн. Политик отметил, что в таких странах как Болгария, Сербия, Хорватия, Румыния и ФРГ было принято решение о переносе переписи на осень 2021 или весну 2022 года.

Напомним, ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровски предложил оппозиции отказаться от бойкота переписи населения в обмен на перенос переписи с апреля на май или июнь, однако Мицкоски назвал подобные полумеры несущественными.

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