Нейпьидо, , 07:45 — REGNUM Власти Мьянмы временно запретили доступ к социальной сети Facebook, говорится в заявлении норвежского сотового оператора Telenor, действующего в стране.

По их словам, все мобильные операторы Мьянмы и интернет-провайдеры получили указание от министерства транспорта и коммуникаций, предписывающее блокировку социальной сети. Не исключается, что запрет Facebook в стране может стать постоянным. При этом сама Telenor решила согласиться с требованиями властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мьянме произошел военный переворот. Военные арестовали президента страны и главу правящей партии, а также ввели чрезвычайное положение сроком на один год.

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