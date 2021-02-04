Тирана, , 22:38 — REGNUM В Албании 4 февраля в результате обследования 3974 человек выявили 1052 новых случая заражения коронавирусом. Это новый «рекорд» для страны. Ещё 585 человек были признаны излечившимися.

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Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, при этом «необъяснимым» образом уровень смертности, согласно официальной статистике, в два раза ниже, чем в соседней Северной Македонии, при в несколько раз большем числе выявляемых ежедневно заражений.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 81 993 случая заражения коронавирусом. 49 453 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1418 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших — 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 31 032 человека, из этого числа более половины — 17 657 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 404 пациента, причем отмечается резкий рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. Шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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