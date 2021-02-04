Скопье, , 23:56 — REGNUM Малые страны испытывают серьезные трудности, пытаясь добиться заключения контрактов о поставках вакцины от коронавируса. После того, как министерство здравоохранения Северной Македонии опубликовало сообщение о том, что первые дозы вакцины компании AstraZeneca прибудут в страну лишь в марте, македонцы стали массово подавать заявки на вакцинацию в Сербии.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по данным на 3 февраля уже 73 македонца бесплатно привились от коронавируса в соседней славянской стране.

По первоначальным данным, право прививаться в Сербии имеют лишь лица с сербским гражданством, однако македонцев не останавливают такие формальности, и они всеми силами стремятся попасть на вакцинацию.

Сербские СМИ сообщают, что уже четыре тысячи иностранных граждан бесплатно привились от коронавируса в Сербии.

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