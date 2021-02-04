Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Президент США Джо Байден 3 февраля обсудил с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном ситуацию в Мьянме, Китай, климат и борьбу с пандемией нового коронавируса. О телефонном разговоре американского лидера с австралийским коллегой сообщает пресс-служба Белого дома.

«Они договорились работать вместе, бок о бок с другими союзниками и партнёрами, чтобы привлечь к ответственности виновных в перевороте в Мьянме», — отмечается в сообщении.

Ранее Байден осудил задержание законных должностных лиц страны военными. По его словам, совершив военный переворот, Мьянма сбилась с демократического пути и вновь встала на путь беззакония. В связи с этим США могут возобновить действие сокращённых в 2012 году санкций.

Напомним, что 3 февраля военные Мьянмы освободили около 400 человек, задержанных в ходе захвата власти 1 февраля. При этом высшие руководители партии «Национальная лига за демократию», включая её лидера Аун Сан Су Чжи, остались под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что все лица, оказавшиеся арестованными в результате военного переворота в Мьянме, должны быть освобождены.

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