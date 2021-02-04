Приштина, , 17:25 — REGNUM В Косово 3 февраля официально началась предвыборная компания. Голосование по почте уже началось и завершится 12 февраля, в то время как очное голосование состоится 14 февраля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, фавориты гонки — партия «Движение за самоопределение» в коалиции с движением «Дерзай» Вьосы Османи — начали предвыборную кампанию в Приштине под лозунгом «Целиком за правду».

«Альянс за будущее Косово», в отличие от «Самоопределения», входящий в состав правящей коалиции, начал предвыборную кампанию в Призрене под лозунгом простым и почти наивным — Рамуша в президенты (Рамуш Харадинай — глава этой партии).

Стоит отметить, что хотя предвыборная кампания началась лишь 3 февраля, борьба за голоса избирателей началась уже осенью 2020 года, когда Специальный трибунал по Косово подтвердил обвинение в отношении президента Косово Хашима Тачи.

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